НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
22:00 25 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Бывшего премьера Монголии приговорили к 5 годам тюрьмы

Экс-премьера обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при заключении инвестиционного соглашения по проекту месторождения Oyu Tolgoi.

В Монголии бывший премьер-министр Санжийн Баяр был приговорен к пяти годам тюремного заключения за злоупотребление служебным положением. Об этом сообщает Синьхуа в субботу, 25 июля.

«Бывший премьер-министр Монголии Санжийн Баяр признан виновным в коррупции и приговорен к пяти годам тюремного заключения за злоупотребление должностными полномочиями при принятии инвестиционного соглашения по проекту месторождения Oyu Tolgoi. Соответствующее решение было принято на заседании суда района Баянзурх в Улан-Баторе», – сказано в сообщении.

Баяр был премьером Монголии в 2007-2009 годах. В 2009 году он заключил инвестиционное соглашение на разработку медно-золотого месторождения Oyu Tolgoi с англо-австралийской горнодобывающей компанией Rio Tinto Group.

Источник:
Тэги: коррупция, Монголия, тюрьма, бывший президент

Новости по теме

Платные СИЗО принесли в бюджет более 300 тысяч гривен

На вырученные средства проводится ремонт обычных камер СИЗО. В частности, недавно была отремонтирована камера в изоляторе в Киеве.

Бывший президент Судана отправится в тюрьму за коррупцию

Суд над Омаром аль-Баширом продолжался почти четыре месяца. В рамках процесса было проведено десять заседаний.

В России начальник колонии построил на ее территории особняк и баню с бассейном

Экс-начальник ИК-46 в Невьянске Илья Чикин, осужденный по делу об избиении заключенного до смерти, за три с половиной года службы отстроил на территории колонии вместо старого сарая особняк и баню с бассейном.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты