Бывшего премьера Монголии приговорили к 5 годам тюрьмы
Экс-премьера обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при заключении инвестиционного соглашения по проекту месторождения Oyu Tolgoi.
В Монголии бывший премьер-министр Санжийн Баяр был приговорен к пяти годам тюремного заключения за злоупотребление служебным положением. Об этом сообщает Синьхуа в субботу, 25 июля.
«Бывший премьер-министр Монголии Санжийн Баяр признан виновным в коррупции и приговорен к пяти годам тюремного заключения за злоупотребление должностными полномочиями при принятии инвестиционного соглашения по проекту месторождения Oyu Tolgoi. Соответствующее решение было принято на заседании суда района Баянзурх в Улан-Баторе», – сказано в сообщении.
Баяр был премьером Монголии в 2007-2009 годах. В 2009 году он заключил инвестиционное соглашение на разработку медно-золотого месторождения Oyu Tolgoi с англо-австралийской горнодобывающей компанией Rio Tinto Group.
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