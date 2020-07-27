Половина британцев считает, что Россия вмешивалась в референдум по Brexit
Об этом заявили 49% опрошенных, сообщает The Guardian со ссылкой на опрос, проведенный британской компанией Opinium.
Почти половина жителей Великобритании считает, что Россия в 2016 году вмешалась в референдум по выходу страны из ЕС, а также в выборы в Европейский парламент в 2019 году.
Как сообщает The Gardian, том, что Россия вмешалась в референдум по Brexit, заявили 49% опрошенных. Со вмешательством в выборы в Европарламент согласились 47% респондентов. Количество тех, кто так не считает, в два раза меньше.
Отмечается, что большинство из тех, кто верит в российское влияние на выборный процесс, это избиратели лейбористов.
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Речь идет о досрочных выборах в парламент, которые прошли 12 декабря 2019 года. С заявлением выступил министр иностранных дел Доминик Рааб.
Около 6500 аккаунтов в Twitter были созданы в России для поддержки Лейбористской партии Великобритании и ее лидера перед выборами, сообщает Sunday Times.
Россия, «весьма вероятно», вмешалась в референдум по выходу Великобритании из Евросоюза, считает депутат Палаты общин от Лейбористской партии Бен Брэдшоу.