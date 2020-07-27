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08:14 27 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Половина британцев считает, что Россия вмешивалась в референдум по Brexit

Об этом заявили 49% опрошенных, сообщает The Guardian со ссылкой на опрос, проведенный британской компанией Opinium.

Почти половина жителей Великобритании считает, что Россия в 2016 году вмешалась в референдум по выходу страны из ЕС, а также в выборы в Европейский парламент в 2019 году.

Как сообщает The Gardian, том, что Россия вмешалась в референдум по Brexit, заявили 49% опрошенных. Со вмешательством в выборы в Европарламент согласились 47% респондентов. Количество тех, кто так не считает, в два раза меньше.

Отмечается, что большинство из тех, кто верит в российское влияние на выборный процесс, это избиратели лейбористов.

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Тэги: Россия, Великобритания, референдум, вмешательство в выборы

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