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11:49 27 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

МИНИСТР ЭКОНОМИКИ ИСПОЛЬЗУЕТ ГОСТРУД КАК ИНСТРУМЕНТ ВЛИЯНИЯ НА ВЫБОРАХ В ИНТЕРЕСАХ ВРАГОВ ЗЕЛЕНСКОГО?

Министр экономики и сельского хозяйства Игорь Петрашко и и.о. главы Государственной службы Украины по вопросам труда Виталий Сажиенко решили организовать небольшой гешефт на местных выборах, – пишет «Комсомолка». «Обилечивание» бизнеса не единственная возможность Гоструда, – утверждает автор публикации. – Этим [...]

Министр экономики и сельского хозяйства Игорь Петрашко и и.о. главы Государственной службы Украины по вопросам труда Виталий Сажиенко решили организовать небольшой гешефт на местных выборах, – пишет «Комсомолка».

«Обилечивание» бизнеса не единственная возможность Гоструда, – утверждает автор публикации. – Этим и ценна эта структура для Министра экономики Петрашко. Дело в том, что в компетенции инспекторов Государственной службы Украины по вопросам труда на территориях находится право выписывать предписание (для суда) об остановке предприятия коммунального хозяйства, в котором используются машины с повышенной системой безопасности. Например, лифтовое хозяйство.

В определенном городе внезапно обнаруживается «системное и катастрофическое нарушение техники безопасности эксплуатации машин в лифтовом хозяйстве» и суд принимает решение (по предписанию инспектора Гоструда) опломбировать ВСЕ лифты в городе: «до устранения угроз и неполадок». Как вы думает, повлияет ли эта ситуация на рейтинг мэра перед выборами?

Гоструда показательно провела пару рейдов в некоторых городах областного значения в Сумской, Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях. «Оказалось, что Петрашко и Сажиенко предоставляют «опцию» «принуждения горисполкомов к договороспособности» не  в интересах «Слуги народа». Они продают эту услугу даже открытым оппонентам власти. Пока основном их клиентам выступают люди, близкие к Игорю Коломойскому и Петру Порошенко».

Кошмаринг мэров, устроенный Петрашко при помощи Гоструда, в итоге приведет к масштабному бунту городов против правительства Зеленского (Шмыгаль просто секретарь в правительстве президента) и дадут «Слугам» настоящий бой на выборах 25 октября. На этом победное электоральное шествие «Слуг» и ЗЕ-команды закончится, – пишет «Комсомолка».

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