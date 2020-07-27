Венедиктова представила своего ставленника в столице

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова назначила прокурором Киева Олега Кипера.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генерального прокурора.

«В понедельник, 27 июля 2020 года, генеральный прокурор Ирина Венедиктова представила коллективу прокуратуры Киева нового руководителя – Олега Кипера, ранее занимавшего должность заместителя прокурора Киева», – сказано в нем.

Венедиктова отметила, что от нового руководителя столичной прокуратуры ожидает эффективной и слаженной работы.

В свою очередь, Кипер поблагодарил за доверие и заверил, что приложит максимум усилий для эффективного выполнения поставленных задач.

Кипер работу в органах прокуратуры начал в 2001 году.

Он занимал должности следователя Котовской межрайонной прокуратуры Одесской области, прокурора отдела прокуратуры Одесской области, прокурора отдела Генеральной прокуратуры Украины, начальника управления прокуратуры Ивано-Франковской области, заместителя прокурора Ивано-Франковской области, заместителя начальника управления – начальника отдела Генеральной прокуратуры Украины.

9 июня приказом генерального прокурора был назначен на должность заместителя прокурора Киева.