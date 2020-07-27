НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Политика
13:08 27 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Венедиктова представила своего ставленника в столице

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова назначила прокурором Киева Олега Кипера.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генерального прокурора.

«В понедельник, 27 июля 2020 года, генеральный прокурор Ирина Венедиктова представила коллективу прокуратуры Киева нового руководителя – Олега Кипера, ранее занимавшего должность заместителя прокурора Киева», – сказано в нем.

Венедиктова отметила, что от нового руководителя столичной прокуратуры ожидает эффективной и слаженной работы.

В свою очередь, Кипер поблагодарил за доверие и заверил, что приложит максимум усилий для эффективного выполнения поставленных задач.

Кипер работу в органах прокуратуры начал в 2001 году.

Он занимал должности следователя Котовской межрайонной прокуратуры Одесской области, прокурора отдела прокуратуры Одесской области, прокурора отдела Генеральной прокуратуры Украины, начальника управления прокуратуры Ивано-Франковской области, заместителя прокурора Ивано-Франковской области, заместителя начальника управления – начальника отдела Генеральной прокуратуры Украины.

9 июня приказом генерального прокурора был назначен на должность заместителя прокурора Киева.

Источник:

Новости по теме

МИНИСТР ЭКОНОМИКИ ИСПОЛЬЗУЕТ ГОСТРУД КАК ИНСТРУМЕНТ ВЛИЯНИЯ НА ВЫБОРАХ В ИНТЕРЕСАХ ВРАГОВ ЗЕЛЕНСКОГО?

Министр экономики и сельского хозяйства Игорь Петрашко и и.о. главы Государственной службы Украины по вопросам труда Виталий Сажиенко решили организовать небольшой гешефт на местных выборах, – пишет «Комсомолка». «Обилечивание» бизнеса не единственная возможность Гоструда, – утверждает автор публикации. – Этим [...]

Охрана Киева вступилась за схваченного мэром Кличко уличного художника

Муниципальная охрана заступилась за пойманных мэром Киева Виталием Кличко граффитчиков, которые расписывали стены лозунгом White Lives Mаtter.

Шабунин должен теще полмиллиона гривен

23 июля в доме, собственником которого значится глава ГО Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, произошел пожар.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Ученые выяснили, что виагра может замедлять старение мозга

14:20  Мир

Криминальная шестерка Константин Бедовой (Костя Калоша) причастен к убийству бизнесмена Плекана – СМИ

13:49  Украина

Венедиктова представила своего ставленника в столице

13:08  Украина

МИНИСТР ЭКОНОМИКИ ИСПОЛЬЗУЕТ ГОСТРУД КАК ИНСТРУМЕНТ ВЛИЯНИЯ НА ВЫБОРАХ В ИНТЕРЕСАХ ВРАГОВ ЗЕЛЕНСКОГО?

11:49  Украина

Охрана Киева вступилась за схваченного мэром Кличко уличного художника

11:48  Украина

Шабунин должен теще полмиллиона гривен

11:47  Украина

Врач сборной Украины по футболу умер от коронавируса

10:37  Украина

Германия против возвращения России в G7

09:33  Мир

Половина британцев считает, что Россия вмешивалась в референдум по Brexit

08:14  Мир

Коломойского обвинили в отмывании 100 000 000 долларов в США

16:50  Украина

Под Симферополем нашли тело трехлетнего сына украинского политзаключенного Сулейманова

15:14  Украина

В Украине в протокол лечения коронавируса включили препарат, механизм действия которого неизвестен

14:43  Украина

В Киеве закрыли на карантин монастырь ПЦУ

14:20  Украина

В КНДР впервые признали, что к ним проник коронавирус

13:24  Мир

Во Франции поймали африканца, который поджег Нантский собор

12:08  Мир

В США зрители увидели самый быстрый нокаут в истории женского бокса

11:34  Мир

Президент Бразилии заявил, что излечился от коронавируса

10:26  Мир

Новости | Слоты