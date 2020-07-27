Криминальная шестерка Константин Бедовой (Костя Калоша) причастен к убийству бизнесмена Плекана – СМИ

Правоохранители вышли на след убийц, которые 23 июля вечером расстреляли под Киевом бизнесмена Игоря Плекана.

Правоохранители вышли на след убийц, которые 23 июля вечером расстреляли под Киевом бизнесмена Игоря Плекана.

Как сообщают источники, близкие к расследованию, киллерами оказались известный в столице и области наркоторговец и криминальная «шестерка» Константин Бедовой-Калоша и его подручные, передает «Открытая Украина».

Как пишет издание, по данным правоохранителей, долгое время одним из основных источников обогащения для Кости Калоши служило производство и торговля наркотиками. В Киеве у Бедового по ул. Антонова, 4 под прикрытием стоматологической клиники действовала нарколаборатория. Много лет бизнес процветал. Однако после победы Революции Достоинства и смены власти полиция перекрыла наркотрафик и каналы торговли людьми, с которых Костя Калоша имел основной доход.

Поэтому он начал искать новые источники заработка, в том числе стал выполнять различные «заказы» Плекана. Именно Костя Калоша был организатором покушения на координатора национал-патриотической организации «С14» Сергея Мазура, которое произошло в 2018 году. Мазур утверждает, что его «заказал» Плекан. Кроме корыстных целей – гонорар за убийство – Костя Калоша при покушении на Мазура руководствовался и личными мотивами – он ненавидит украинских патриотов, о чем открыто говорит у себя на ютуб-канале.

Напомним, Мазур обвинял Плекана в связях с Россией. Сепаратист Костя Колоша также неоднократно поддерживал действия страны-агрессора против Украины, и не раз был главным персонажем на российских пропагандистских передачах, где очернялась Украина и украинцы.

Константин Бедовой привык жить на широкую руку – о его огромном доме под Киевом на 500 кв.м., элитном автопарке, включая бронированный мерседес, охране, прислуге и многих других атрибутах роскошной жизни не раз писали журналисты.

Чтобы сохранить привычный для себя образ жизни Костя Калоша одолжил у Плекана большую сумму денег – время шло, а возможностей вернуть долг не появлялось. Как утверждает «Открытая Украина«, в какой-то момент Бедовой и решил «избавиться от проблемы». Причем Костя Калоша надеялся «убить сразу двух зайцев»: ликвидировать кредитора и создать проблемы для патриотов, у которых был конфликт с Плеканом. Он надеялся, что полиция посчитает, что к убийству причастны участники С14.

Однако, как сообщают источники, у следствия уже есть доказательства причастности Бедового к убийству Плекана и в ближайшее время он будет задержан.