Минэнерго выплатило шахтерам задолженность по зарплатам

Оставшаяся задолженность более 200 млн гривен касается реализации угольной продукции, подчеркнула Ольга Богуславец.

Министерство энергетики полностью рассчиталось с долгами по заработной плате шахтерам из бюджета. При этом остается задолженность, касающаяся реализации угля. Об этом сказала и.о. главы Минэнерго Ольга Буславец на брифинге, сообщает РБК-Украина в понедельник, 27 июля.

«За этот период удалось погасить задолженность по заработным платам из бюджета. Всего за полгода текущего было направлено на оплату государственным угольным предприятиям около 3 млрд гривен. Эти долги, которые остались – более 200 млн гривен – будут погашены в ближайшее время и будут возвращаться с реализации угольной продукции», – сказала Буславец.

Она подчеркнула, что оставшаяся задолженность касается реализации угольной продукции.

Кроме того, по словам Буславец, Минэнерго планирует провести модернизацию шахт в следующем году. По ее словам, чтобы модернизировать, надо понимать, какие шахты необходимо закрыть.

«Мы завершаем методологию, с помощью которой мы будем ранжировать шахты по их перспективности… В этом году я не вижу возможности, чтобы были вложены какие-то средства, что касается следующего года, конечно, мы будем закладывать такие планы», – отметила и.о. главы министерства.

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