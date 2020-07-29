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08:29 29 Июля 2020 Просмотров 1022   КомментариевКомментарии

Картину Рембрандта продали на аукционе за рекордную цену

Автопортрет Рембрандта продан на аукционе Sotheby’s в Лондоне за 14,5 миллионов фунтов стерлингов.

Это рекордная стоимость за полотно голландского художника. Предыдущий рекорд на аукционе за автопортрет кисти Рембрандта был установлен в 2003 году. Тогда картина ушла с молотка почти за 7 миллионов фунтов.

Рембрандт написал картину в 1632 году. Тогда художнику было 26 лет. Это один из трех автопортретов, находящихся в частной коллекции.

Предварительная оценочная стоимость лота составляла от 12 до 16 миллионов фунтов. За него боролись шесть коллекционеров.

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Тэги: аукцион, картина, искусство

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