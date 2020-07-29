Хомчака не принимает ни армия, ни общество: Зеленский в раздумьях

Назначение Хомчака на пост главнокомандующего ВСУ изначально было ошибочным решением Президента Украины Владимира Зеленского.

Кандидатура этого генерала рекомендована и даже навязана Зеленскому бывшим главой ОП Андреем Богданом. И в ту пору, публичную поддержку такому назначению, не стесняясь, высказывал даже Геннадий Корбан.

Однако, в армии, не желающей «играть в политику», понимали: Хомчак способен привнести только разрушения и вред, породить деморализацию и уничтожение обороноспособности Украины.

Подобные мысли и редкие проблески публичных высказываний военных экспертов, ветеранов АТО, ещё год тому назад были далеко не беспочвенными. Ведь, Хомчак планировал операцию в Илловайске, а позже бежал оттуда, бросив своих солдат. А бывших трусов, как, впрочем, и предателей, - не бывает.

Сегодня невосприятие Хомчака «оголилось» как самый натянутый нерв. В силу должности, ему приходится быть «проповедником» решений ТКГ в Минске, а следовательно отдавать приказы о запрете разведки, беспилотников и ответного огня.

Именно в этот ответственный пориод возможного приближения Украины к цели – прекращение войны, фигура Хомчака стала фактором ещё большей «эскалации» конфликта.

Армия не верит своему генералу, не воспринимает его, ровно, как и общество.

В социальных сетях люди просто негодуют и требуют для главнокомандующего ВСУ «тюрмы», называют «предателем» и «продажным». Снова и снова вспоминая Хомчаку бегство из Иловайска.

Похоже, что ножки стула под ставленником Богдана в ВСУ таки пошатнулись. И начался этот процесс задолго до крайнего решения ТКГ по «режиму тишины».

Не последнюю роль в растущих сомнениях Президента сыграла трагическая история покинутого в «серой зоне» украинского военного Ярослава Журавля. Он умирал в «прямом эфире» 3-ое суток, так и недождавшись приказа Хомчака о своём спасении.

Похоже, что на личности Хомчака и низких его военно-профессиональных качествах как главнокомандующего ВСУ, сегодня спотыкаются все усилия Президента Зеленского приблизиться к миру на Донбассе.

И следовательно, смена фигуры Хомчака с последующим его вероятно разжалованием – всего лишь вопрос времени. Скорого времени.