Научно доказана связь между уровнем коррупции и ожирением у чиновников

Французские исследователи наглядно продемонстрировали, что уровень коррупции на постсоветском пространстве напрямую связан с фигурой государственных топ-менеджеров.

Из выводов французского исследователя Павла Блаватского из Школы бизнеса Монпелье, ожирение и коррупция тесно связаны.

Так, Блаватский систематизировал и проанализировал информацию о 299 министрах из 15 постсоветских стран — Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Эстонии.

Затем данные об индексе массы тела министров соотнесли с данными исследований по коррупции, проводимыми международными независимыми организациями — Transparency International, Индекса контроля коррупции Всемирного банка, коррупционного индекса Европейского центра борьбы с коррупцией и государственного строительства, Индекса отсутствия коррупции Международного института демократии и содействия выборам, а также индекса Базельского института.

В итоге оказалось, что 96 из 299 министров имеют высокую степень ожирения — их индекс массы тела достигал 35 из 40. Таким образом, Блаватский считает доказанной связь между ожирением чиновников и уровнем коррупции в стране.

Более того, оказалось, что, чем толще представитель правительства, тем меньше весят в среднем жители страны.