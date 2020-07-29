В Украине ввели требования для сжиженного газа, которым заправляют автомобили

Кабинет Министров утвердил перечень требований для сжиженного газа для автомобилей.

Данное решение было принято на заседании Кабмина в среду, 29 июля.

Согласно пояснительной записке, в Украине отсутствует нормативно-правовой документ, который определяет требования к сжиженному газу для автомобильного транспорта и коммунально-бытового потребления и промышленных целей, что приводит к недобросовестной практике использования сжиженного газа, предназначенного для коммунально-бытового потребления, для заправки автомобилей.

Кроме того, национальные стандарты и кодексы устоявшейся практики применяются на добровольной основе, и с принятием данного проекта акта требования национальных стандартов у показателям качества сжиженного газа станут обязательными.

Отмечается, что данное постановление устанавливает единые требования касательно показателей качества сжиженного газа для автомобилей, а также для коммунально-бытового потребления и промышленных целей.

Также постановлением вводится необходимость проведения оценки сжиженного газа, который вводится в оборот либо предоставляется на рынке Украины, а также определяется орган государственного рыночного надзора по сжиженному газу для автомобилей, коммунально-бытового потребления и промышленных целей.