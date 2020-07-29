Полтавский захватчик мог совершить суицид
Мужчину уже почти неделю безуспешно ищут в лесах Полтавской области. Геращенко говорит, что он уже может быть мертв.
В МВД считают, что взявший в заложники полицейского в Полтавской области Роман Срипник мог покончить жизнь самоубийством. Такое объяснение безрезультатных поисков беглеца высказал замминистра внутренних дел Антон Геращенко в эфире телеканала 112 Украина в среду, 29 июля.
«Одна из версий – что этот человек, возможно, уже и неживой, потому что, по данным полиции и по свидетельствам полицейских, которых он брал в заложники, он был под действием, как казалось, сильных наркотических средств, метамфетаминов. Также такие показания дали те люди, которые с ним близко общались, что он очень серьезно сидел на наркотиках. Мы думаем, что он мог завершить жизнь самоубийством», – сказал Геращенко.
Тем временем, поиски продолжаются.
«Мы надеемся в ближайшее время понять, или этот человек жив, или не жив, и сделать так, чтобы он отвечал за свои действия», – добавил замминистра.
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