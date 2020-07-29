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21:34 29 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Кабмин объявил о старте проекта е-билет

На первом этапе он будет действовать только на трех железнодорожных направлениях, но в перспективе будет распространяться на столичный транспорт, а также авиа- и автобусные перевозки.

Правительство запустило экспериментальный проект Единого электронного билета, в рамках которого планируют объединить путешествия Укрзализныцей и поездки метрополитеном Киева. Соответствующее решение в среду, 29 июля, приняли на заседании Кабмина.

Позже министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в Facebook рассказал об этапах его внедрения.

По его словам, это будет происходить в три этапа.

  • Железнодорожные перевозки (Киев-Харьков; Киев-Одесса; Киев-Львов), а также Киевский метрополитен;
  • Все железнодорожные перевозки и весь муниципальный транспорт Киева;
  • Внутренние авиа- и автобусные перевозки с расширением географии городов.

В скором времени будут добавлять другие города и виды транспорта, в том числе внутренние авиаперевозки.

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Тэги: Кабмин, билеты, транспорт, поездки

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