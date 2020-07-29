Кабмин объявил о старте проекта е-билет
На первом этапе он будет действовать только на трех железнодорожных направлениях, но в перспективе будет распространяться на столичный транспорт, а также авиа- и автобусные перевозки.
Правительство запустило экспериментальный проект Единого электронного билета, в рамках которого планируют объединить путешествия Укрзализныцей и поездки метрополитеном Киева. Соответствующее решение в среду, 29 июля, приняли на заседании Кабмина.
Позже министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в Facebook рассказал об этапах его внедрения.
По его словам, это будет происходить в три этапа.
- Железнодорожные перевозки (Киев-Харьков; Киев-Одесса; Киев-Львов), а также Киевский метрополитен;
- Все железнодорожные перевозки и весь муниципальный транспорт Киева;
- Внутренние авиа- и автобусные перевозки с расширением географии городов.
В скором времени будут добавлять другие города и виды транспорта, в том числе внутренние авиаперевозки.
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