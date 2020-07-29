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23:00 29 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Запорожье мужчина открыл стрельбу по патрульному

Полицейский во время инцидента находился не при исполнении. Он получил ранение ноги, медики оказали ему необходимую помощь.

В Запорожье мужчина открыл стрельбу по патрульному, находившемуся вне службы. Об этом сообщает пресс-служба полиции области в среду, 29 июля.

Инцидент произошел на улице Космической в Коммунарском районе накануне вечером. Между двумя мужчинами произошла словесная перепалка. Тогда 31-летний участник конфликта достал револьвер травматического действия и выстрелил в ногу оппоненту.

Потерпевшим оказался 26-летний сотрудник патрульной полиции, который находился не при исполнении. После оказания необходимой медпомощи пострадавшего отпустили домой.

Теперь по данному факту открыли уголовное производство по статье хулиганство, а подозреваемому грозит до семи лет тюрьмы.

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Тэги: Запорожье, стрельба, полицейский

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