В Запорожье мужчина открыл стрельбу по патрульному
Полицейский во время инцидента находился не при исполнении. Он получил ранение ноги, медики оказали ему необходимую помощь.
В Запорожье мужчина открыл стрельбу по патрульному, находившемуся вне службы. Об этом сообщает пресс-служба полиции области в среду, 29 июля.
Инцидент произошел на улице Космической в Коммунарском районе накануне вечером. Между двумя мужчинами произошла словесная перепалка. Тогда 31-летний участник конфликта достал револьвер травматического действия и выстрелил в ногу оппоненту.
Потерпевшим оказался 26-летний сотрудник патрульной полиции, который находился не при исполнении. После оказания необходимой медпомощи пострадавшего отпустили домой.
Теперь по данному факту открыли уголовное производство по статье хулиганство, а подозреваемому грозит до семи лет тюрьмы.
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