Военные не могут защитить урожай на полях

Харьковским рейдерам стало мало сельхозпредприятий, они решили “сыграть по-крупному” и захватить имущество воинской части. В Змиевском районе на полях обороны, которые ранее всегда кормили военнослужащих и давали работу местным жителям, заметили неизвестных.

Незаконный сбор урожая в воинской части №4104 происходит в ночное время,сразу тремя комбайнами.

«Черные земледельцы» осознавая незаконность своих действий и то, что в поле приковано внимание правоохранительных органов – расставляют караульных которые предупреждают о приближении полиции.

Каждый день урожай вывозится в неизвестном направлении, на склады воинской части ничего не поступает.

В данный момент, проводятся неотложные следственные действия по установлению причастных лиц к разграблению активов воинской части.Очевидно, что рейдерский захват произошел по сговору с руководством воинской части №4101, в противном случае вывоз урожая с полей был бы невозможен.

Общественность Змиевского района настаивает на аресте замеченной в полях воинской части техники и урожая до выяснения обстоятельств. Люди уверены, что если сегодня олигархи не боятся воровать на военных полях, завтра они начнут забирать урожай с огородов местных жителей, выводить скот, как немецкие войска и заставлять бесплатно работать на их угодьях. Подобный беспредел не просто обязан пресекаться правоохранительными органами, виновные должны получить тюремный срок. Важно, чтобы местные коррупционеры наконец-то поняли, что грань достигнута и харьковчане не готовы больше терпеть воровство и безграничную коррупцию.

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