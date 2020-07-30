«Колос» из села Коваливка пробился в Лигу Европы
Клуб из Киевской области в овертайме победил «Мариуполь» и завоевал путевку в еврокубки. «Колос» стартует в Лиге Европы со второго отборочного раунда.
В финальном матче плей-офф украинской Премьер-лиги за право участия в квалификации Лиги Европы «Колос» из села Коваливка в овертайме победил «Мариуполь» и завоевал путевку в еврокубки.
В течение 90 минут основного времени команды не смогли выявить сильнейшего, оставив свои ворота на замке, поэтому победителя пришлось определять в овертайме.
В дополнительном времени сильнее оказался «Колос». На 95-й минуте Антюх не без помощи рикошета ударом головой отправил мяч в сетку и принес своей команде победу и первую в истории клуба путевку в квалификацию Лиги Европы.
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