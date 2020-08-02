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11:02 02 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ВОЗ заявила о «затяжном характере» пандемии коронавируса

Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения собирается на заседание в четвертый раз с начала пандемии.

Пандемия коронавируса прежнему остается чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения и имеет международное значение. Об этом говорится в заявлении чрезвычайного комитета Всемирной организации здравоохранения.

Заседание комитета прошло 31 июля. Участники отметили «ожидаемо затяжной характер» пандемии и подчеркнули важность мер по борьбе с вирусом на национальном, региональном и глобальном уровнях.

Комитет подготовил рекомендации для ВОЗ. Среди них: поддерживать страны в противодействии распространению заболевания, способствовать ускорению научных исследований и расширения доступа к лекарственным препаратам и вакцинам по мере их появления.

Странам комитет рекомендовал поддерживать научные исследования, отслеживать санитарно-эпидемиологическую ситуацию в мире и предоставлять населению основные услуги в области здравоохранения, обеспечив соответствующие службы «финансовыми, материальными и кадровыми ресурсами в необходимых объемах».

Комитет ВОЗ собирается на заседание в четвертый раз с начала пандемии. Следующее, как сообщили в организации, будет созвано через три месяца или раньше.

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Тэги: пандемия, коронавирус, Всемирная организация здравоохранения

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