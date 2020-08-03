В Украине COVID-19 заразилось уже более 73 000 человек

За минувшие сутки скончались 13 пациентов с коронавирусом, выздоровели – 333. Также выявлено 990 новых случаев.

В Украине за минувшие сутки лабораторно подтвердили 990 случаев COVID-19. Таким образом общее число заболевших достигло 73 158. Такие данные по состоянию на утро понедельника, 3 августа, сообщает специальный ресурс СНБО по мониторингу распространения эпидемии коронавируса.

Вследствие болезни в целом по стране умерли 1738 человек, из них 13 – за последние сутки.

Выздоровели от болезни в стране уже 39543 человека, за последние сутки – 333.

Тэги: статистика, заболевшие, covid-19