В Украине COVID-19 заразилось уже более 73 000 человек
За минувшие сутки скончались 13 пациентов с коронавирусом, выздоровели – 333. Также выявлено 990 новых случаев.
В Украине за минувшие сутки лабораторно подтвердили 990 случаев COVID-19. Таким образом общее число заболевших достигло 73 158. Такие данные по состоянию на утро понедельника, 3 августа, сообщает специальный ресурс СНБО по мониторингу распространения эпидемии коронавируса.
Вследствие болезни в целом по стране умерли 1738 человек, из них 13 – за последние сутки.
Выздоровели от болезни в стране уже 39543 человека, за последние сутки – 333.
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Вместе с тем число случаев с летальным исходом от COVID-19 уменьшилось с 31 до 23 по сравнению с предыдущими сутками.
За сутки в России впервые с 30 апреля выявили менее 8 тысяч заболевших коронавирусной инфекцией.
Количество новых случаев коронавирусной инфекции в мире продолжает рекордно расти – уже более 8,2 миллиона.