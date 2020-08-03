Предприниматели зарегистрировали более 22 тысяч «кассовых аппаратов в смартфоне»
Фискальное решение для программного РРО стало доступным для полноценного использования на добровольной основе.
В Министерстве финансов сообщили, что с 1 августа предприниматели зарегистрировали 22,5 тысячи программных регистраторов расчетных операций (кассовых аппаратов). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«По состоянию на утро 3 августа в реестре программных регистраторов расчетных операций уже зарегистрировано почти 22,5 тыс. ПРРО. Такой показатель свидетельствует о том, что инициатива Минфина и ГНС воспринимаются и поддерживается бизнесом», – заявил министр финансов Сергей Марченко.
С 1 августа 2020 бесплатное фискальное решение для программного РРО стало доступным для полноценного использования на добровольной основе.
Как известно, с 1 августа 2020 бизнес сможет вместо традиционных кассовых аппаратов (регистраторов расчетных операций – РРО) использовать программные кассовые аппараты (программные РРО).
При этом программный РРО от Государственной налоговой службы будет полностью бесплатным, а установить его можно на смартфон, планшет, компьютер или другое устройство, которое имеет ОС Android и Windows и подключен к интернету.
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