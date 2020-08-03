В одном из районов Черновицкой области ввели жесткий карантин

Причиной новой вспышки коронавируса называют свадьбы, на которых грубо нарушались правила карантина.

В Кицманском районе Черновицкой области ввели жесткий карантин из-за ухудшения эпидемической ситуации – регион отнесли к «красному» уровню опасности по распространению COVID-19. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщает Укринформ.

Отмечается, что в районе закрыли все кафе и рестораны, приостановили работу рынков и магазинов, кроме продуктовых отделов, а также приостановили работу общественного транспорта.

Председатель Кицманской райгосадминистрации Алексей Добровольский отметил, что соответствующее решение было принято в соответствии с распоряжение правительства накануне на заседании районной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

«На нем обратили внимание на то, что в первую очередь необходимо закрыть кафе и рестораны, которые оказались рассадником этой коронавирусной болезни. Приостановили также работу торговых заведений, рынков, кроме продуктовых рядов. Также прекратил работу и общественный транспорт. Хотя пытаемся организовать подвоз медиков и сотрудников учреждений, обеспечивающих работу громад района. Магазины продают только продукты и товары первой необходимости», – сказал Добровольский.

Эксперты считают, что рост количества больных COVID-19 в районе связан, в основном, с несоблюдением противоэпидемических мероприятий во время празднования свадеб.

«Там нарушали даже элементарные требования, когда было разрешено устраивать мероприятия на 50 человек или на определенную площадь, то было значительное превышение людей в помещениях- сказал Добровольский.

По его словам, сейчас всеми подобными случаями занимаются правоохранительные органы и эпидемиологическая служба.

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