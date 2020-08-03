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13:01 03 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Латинской Америке число больных COVID превысило пять миллионов

Пять стран Латинской Америки входят в десятку стран с наивысшим показателем заболеваемости коронавирусом.

В Латинской Америке число больных коронавирусом превысило 5 миллионов человек, в частности в Бразилии заразились 2,73 миллиона. Об этом сообщает издание Reuters.

Отмечается, что на Латинскую Америку приходится 8% мирового населения. При этом именно ей приписывают 30% всех смертельных и критических случаев заболевания коронавирусом.

В Бразилии, наиболее пострадавшей стране в регионе, насчитывается более 2,73 мнл случаев заболевания и более 94 тыс. случаев смерти.

В Колумбии на прошлой неделе зафиксировали 300 тыс. случаев заболевания и 10 тыс. – смерти. В то же время в Аргентине количество больных превысило 200 тыс. человек.

В субботу в Мексике зарегистрировали более 9 тыс. новых случаев заражения вирусом. В настоящее время эта страна является третьей по количеству смертей в мире.

Всего по данным СМИ в десятку стран с наивышим показателем заболеваемости входит пять стран Латинской Америки.

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Тэги: статистика, Латинская Америка, covid-19

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