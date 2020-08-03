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18:47 03 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Венесуэле 25 партий отказались от участия в парламентских выборах

Решение было закреплено в совместном заявлении. Оппозиция назвала декабрьские парламентские выборы в стране «обманом».

Более 25 политических партий Венесуэлы, включая основные оппозиционные силы отказались от участия в декабрьских парламентских выборах.

Такое решение было закреплено в воскресенье, 2 августа, в совместном заявлении оппозиции.

«Мы объявляем венесуэльскому народу и международному сообществу о единогласно принятом решении не участвовать в обмане, к которому призывает диктатура», – говорится в опубликованном в Twitter заявлении партии «Народная воля» лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

Национальная ассамблея – является единственным государственным институтом, который находится под контролем оппозиции. В то же время Николас Мадуро значительно урезал полномочия этого органа, передав их лояльнымому президенту Конституционным собранию.

США и еще около 60 стран признают временным президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо, который провозгласил себя им еще в январе 2019 года.

Несмотря на давление Вашингтона и катастрофическую ситуацию в экономике, Мадуро остается у власти, опираясь на поддержку военных, а также России и Китая.

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Тэги: партии, Венесуэла, выборы в парламент

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