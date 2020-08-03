Форвард донецкого «Олимпика» перешел в российский клуб

29-летний Виталий Балашов подписал контракт с «Тамбовом». Детали трансфера будут объявлены позже.

Воспитанник «Черноморца», кроме одесского клуба и «Олимпика», выступал за ужгородскую «Говерлу».

Балашов также выступал за рубежом – в его активе игры в составе польской «Вислы», молдавского «Милсами» и белорусской «Ислочи».

В прошлом сезоне за «Олимпик» форвард провел 20 матчей во всех турнирах.

«Тамбов» в прошлом сезоне РПЛ занял 14 место и сохранил прописку в элитном дивизионе России.

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