Лукашенко заявил о попытке «организовать бойню» в центре Минска

Никого конкретно в попытке организовать эту «бойню» он не обвинил, но после этого перешел к обсуждению задержанных «вагнеровцев».

«Сегодня поступила информация об еще одном отряде, который переброшен на юг. Мы должны, когда идет уборка, бегать, ловить их по лесам! Мы же их всех отловим», – заявил президент Александр Лукашенко в послании народу и Национальному собранию.

Подробностей Лукашенко не привел.

Также президент заявил о попытке организовать бойню в центре Минска.

«Да, пока горячей войны нет, не стреляют, еще спусковой крючок не нажали. Но попытка организовать бойню в центре Минска уже очевидна. Против Беларуси брошены миллиардные ресурсы, мобилизованы новейшие технологии», – сказал он.

Никого конкретно в попытке организовать эту «бойню» он не обвинил, но после этого перешел к обсуждению задержанных «вагнеровцев».

По его словам, наемники приехали в Беларусь намеренно и наблюдали в Минске за происходящим в ходе президентской предвыборной кампании. В третьи страны они уезжать не собирались.

«И все это про Стамбул, Венесуэлу, Африку и Ливию – вранье. Эти люди (они дали показания) были направлены специально в Беларусь», – заявил Лукашенко.

По его словам, задержанным было приказано ждать. Он выразил недоумение, почему лететь надо было именно через Минск, если попасть в Стамбул можно «из Новороссийска, из Крыма в конце концов».

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