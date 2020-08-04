Лукашенко заявил о попытке «организовать бойню» в центре Минска
Никого конкретно в попытке организовать эту «бойню» он не обвинил, но после этого перешел к обсуждению задержанных «вагнеровцев».
«Сегодня поступила информация об еще одном отряде, который переброшен на юг. Мы должны, когда идет уборка, бегать, ловить их по лесам! Мы же их всех отловим», – заявил президент Александр Лукашенко в послании народу и Национальному собранию.
Подробностей Лукашенко не привел.
Также президент заявил о попытке организовать бойню в центре Минска.
«Да, пока горячей войны нет, не стреляют, еще спусковой крючок не нажали. Но попытка организовать бойню в центре Минска уже очевидна. Против Беларуси брошены миллиардные ресурсы, мобилизованы новейшие технологии», – сказал он.
Никого конкретно в попытке организовать эту «бойню» он не обвинил, но после этого перешел к обсуждению задержанных «вагнеровцев».
По его словам, наемники приехали в Беларусь намеренно и наблюдали в Минске за происходящим в ходе президентской предвыборной кампании. В третьи страны они уезжать не собирались.
«И все это про Стамбул, Венесуэлу, Африку и Ливию – вранье. Эти люди (они дали показания) были направлены специально в Беларусь», – заявил Лукашенко.
По его словам, задержанным было приказано ждать. Он выразил недоумение, почему лететь надо было именно через Минск, если попасть в Стамбул можно «из Новороссийска, из Крыма в конце концов».
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