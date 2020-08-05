НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
08:00 05 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Этой ночью в Одессе произошло серьезное ДТП

Обошлось без жертв, но четверо людей пострадали. Обломки столкнувшихся автомобилей были разбросаны по перекрестку и тротуару.

В Одессе в ночь на среду, 5 августа, на перекрестке улиц Большой Арнаутской и Ришельевской случилось крупное ДТП с участием по меньшей мере четырех автомобилей. Несколько человек пострадало, сообщает Одесса.онлайн.

По словам свидетелей аварии, обломки машин разбросаны на перекрестке и тротуарах, рядом лежали пострадавшие, прохожие оказывали им помощь до приезда медиков.

Позже на месте работали спасатели, полиция и «скорая».

Тем временем, в патрульной полиции сообщили журналистам, что авария произошла с участием двух легковушек. Пострадали водитель и два пассажира Opel, а также пассажир BMW. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Источник:
Тэги: Одесса, дтп, пострадавшие

Новости по теме

В Одессе водитель BMW сбил копа и протащил его 100 метров на капоте

Водитель пытался скрыться, но его автомобиль остановился из-за затора, созданного другими машинами.

Пострадавшие при пожаре в Одессе получат компенсацию от правительства

Средства направят в ГСЧС и Одесскую ОГА из резервного фонда госбюджета, отметил премьер Алексей Гончарук.

В Одесской области столкнулись две маршрутки: 19 пострадавших

Авария произошла в селе Шабо. Водитель одной из маршруток не выбрал безопасный интервал движения.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты