Этой ночью в Одессе произошло серьезное ДТП
Обошлось без жертв, но четверо людей пострадали. Обломки столкнувшихся автомобилей были разбросаны по перекрестку и тротуару.
В Одессе в ночь на среду, 5 августа, на перекрестке улиц Большой Арнаутской и Ришельевской случилось крупное ДТП с участием по меньшей мере четырех автомобилей. Несколько человек пострадало, сообщает Одесса.онлайн.
По словам свидетелей аварии, обломки машин разбросаны на перекрестке и тротуарах, рядом лежали пострадавшие, прохожие оказывали им помощь до приезда медиков.
Позже на месте работали спасатели, полиция и «скорая».
Тем временем, в патрульной полиции сообщили журналистам, что авария произошла с участием двух легковушек. Пострадали водитель и два пассажира Opel, а также пассажир BMW. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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