Этой ночью в Одессе произошло серьезное ДТП

Обошлось без жертв, но четверо людей пострадали. Обломки столкнувшихся автомобилей были разбросаны по перекрестку и тротуару.

В Одессе в ночь на среду, 5 августа, на перекрестке улиц Большой Арнаутской и Ришельевской случилось крупное ДТП с участием по меньшей мере четырех автомобилей. Несколько человек пострадало, сообщает Одесса.онлайн.

По словам свидетелей аварии, обломки машин разбросаны на перекрестке и тротуарах, рядом лежали пострадавшие, прохожие оказывали им помощь до приезда медиков.

Позже на месте работали спасатели, полиция и «скорая».

Тем временем, в патрульной полиции сообщили журналистам, что авария произошла с участием двух легковушек. Пострадали водитель и два пассажира Opel, а также пассажир BMW. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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