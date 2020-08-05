НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
10:24 05 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На Донбассе продолжаются обстрелы

В зоне проведения ООС с начала текущих суток зафиксирован один обстрел, несмотря на договоренность о полном прекращении огня.

В течение прошедших суток сепаратисты на Донбассе сделали три одиночных выстрела в сторону украинских позиций. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет. Об этом в среду, 5 августа, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В частности, ночью противник один раз выстрелил из ручного противотанкового гранатомета недалеко от населенного пункта Пески. А позже, вблизи Майорского враг попытался спровоцировать наших воинов одним выстрелом из подствольного гранатомета. Такую же тактику применил и у Луганского. Украинские подразделения ответный огонь не открывали.

Также сообщается, что с начала текущих суток со стороны незаконных вооруженных формирований был зафиксирован один обстрел.

«Так, двумя выстрелами из подствольного гранатомета противник провоцировал наших воинов вблизи Шумов», – сообщили в штабе, добавив, что ответный огонь украинские защитники не открывали.

Источник:
Тэги: Донбасс, перемирие, обстрел

Новости по теме

На Донбассе боевики сократили количество обстрелов

Начиная с 6 февраля, украинских военных обстреливали 4 раза.

Украинскую армию готовят к полному перемирию с 1 января

Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что армия готовится к возможному полному перемирию с 1 января.

Пристайко анонсировал «постоянное» перемирие

Новое перемирие на востоке Украины могут объявить в конце декабря, сообщил глава украинского МИДа.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Иммунитет к коронавирусу имеет менее 10% населения Земли

12:00  Мир

Украинцы подпольно изготовляли сигареты в Польше

11:00  Мир

На Донбассе продолжаются обстрелы

10:24  Украина

За сутки COVID-19 в мире заразилось 250 тысяч человек

10:00  Мир

В Украине новый суточный антирекорд по COVID-19

09:00  Украина

Этой ночью в Одессе произошло серьезное ДТП

08:00  Украина

Шахтер из Танзании нашел драгоценный камень и заработал миллионы долларов

18:39  Мир

Ученые наконец поняли, отчего вымерли мамонты

17:22  Мир

Лукашенко заявил о попытке «организовать бойню» в центре Минска

16:17  Мир

Audi извинилась за рекламу с девочкой, которая ест банан

14:41  Мир

Украинская чемпионка дисквалифицирована из-за допинга

10:05  Украина

Форвард донецкого «Олимпика» перешел в российский клуб

21:25  Украина

Бывший король Испании решил покинуть страну

20:17  Мир

Льюис Хэмилтон побил рекорд легендарного Айртона Сенны

19:01  Мир

В Венесуэле 25 партий отказались от участия в парламентских выборах

18:47  Мир

Суркис готов продать «Динамо», «но нет желающих»

17:43  Украина

СМИ уличили Минобороны в срыве закупки боеприпасов и техники по Гособоронзаказу. Документ

17:15  Украина

Новости | Слоты