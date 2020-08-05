На Донбассе продолжаются обстрелы

В зоне проведения ООС с начала текущих суток зафиксирован один обстрел, несмотря на договоренность о полном прекращении огня.

В течение прошедших суток сепаратисты на Донбассе сделали три одиночных выстрела в сторону украинских позиций. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет. Об этом в среду, 5 августа, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В частности, ночью противник один раз выстрелил из ручного противотанкового гранатомета недалеко от населенного пункта Пески. А позже, вблизи Майорского враг попытался спровоцировать наших воинов одним выстрелом из подствольного гранатомета. Такую же тактику применил и у Луганского. Украинские подразделения ответный огонь не открывали.

Также сообщается, что с начала текущих суток со стороны незаконных вооруженных формирований был зафиксирован один обстрел.

«Так, двумя выстрелами из подствольного гранатомета противник провоцировал наших воинов вблизи Шумов», – сообщили в штабе, добавив, что ответный огонь украинские защитники не открывали.

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