Надаль не поедет на US Open, чтобы не подхватить коронавирус

В прошлом сезоне Рафаэль Надаль стал чемпионом US Open, обыграв в пяти партиях финального матча россиянина Даниила Медведева.

Вторая ракетка мира испанец 34-летний Рафаэль Надаль не будет участвовать в розыгрыше Открытого чемпионата США по теннису в 2020 году, который планируется провести в Нью-Йорке с 31 августа по 13 сентября.

«После долгих размышлений я решил не участвовать в этом году в US Open. Ситуация во всем мире очень сложная, число зараженных коронавирусом увеличивается, похоже, мы до сих пор не можем ее контролировать. Мне было трудно принять это решение, но на этот раз я решил прислушаться к своему сердцу и пока предпочитаю не путешествовать», – написал Надаль в Twitter.

В коллекции 34-летнего Надаля 85 титулов на турнирах ATP, он 19 раз выигрывал соревнования «Большого шлема», к которым относится Открытый чемпионат США.

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