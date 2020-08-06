«Шахтер» прошел в четвертьфинал Лиги Европы

На НСК «Олимпийский» в Киеве прошел матч 1/8 финала Лиги Европы между «Шахтером» и «Вольфсбургом».

С учетом первого матча, сыгранного в Германии почти пол года назад и выигранного «горняками» (2: 1), задача подопечных Луиша Каштру было довольно простая – не проиграть и постараться забить гол в первом тайме.

Все решилось в эндшпиле поединка – за четыре минуты, с 89-й по 93-ю, «горняки» забили три гола и по сумме двух поединков (5: 1) вышли в четвертьфинал турнира.

Сегодня в матче «Базель» – «Айнтрахт» определится соперник «Шахтера» в следующей стадии. Матч 1/4 финала состоится уже во вторник, 11 августа.

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