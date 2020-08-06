В Киеве очередной резкий суточный прирост заболевших COVID-19

Количество заболевших коронавирусом в столице приблизилось к девяти тысячам. Кличко грозит усилить карантин.

За минувшие сутки в Киеве выявлено 180 случаев коронавируса, сообщил мэр города Виталий Кличко в четверг, 6 августа.

Днем ранее было обнаружено 150 случаев.

Среди заболевших: 102 женщины в возрасте от 18 до 82 лет, 67 мужчин в возрасте от 21 до 81 лет, 4 девочки от 3 до 16 лет и 7 мальчиков от 3 до 17 лет. Заболели в том числе и 8 медиков.

Госпитализировали 22 пациента.

Также за сутки три человека умерли. За весь период коронавирус унес жизни 142 киевлян.

На сегодня в столице уже 8992 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

За прошедшие сутки выздоровели 49 человек. Всего коронавирус преодолели 3137 жителей Киева.

«Если будет резкий всплеск заболевания, придется снова возвращаться к строгим ограничениям», – предупредил мэр.

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