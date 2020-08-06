Подростка завалило песком в карьере на Харьковщине

Парень накануне вечером ушел гулять и не вернулся. Полиция искала его всю ночь, а утром нашли его тело, засыпанное песком.

В селе Смирновка Харьковской области 14-летний подросток погиб под завалами песка в местном карьере. Об этом сообщает пресс-служба полиции области в четверг, 6 августа.

Накануне вечером парень ушел гулять и не вернулся. Около 23:30 родители ребенка обратились на линию 102.

«На розыск несовершеннолетнего было сразу ориентирован личный состав районной полиции. Поиски продолжались всю ночь. Утром тело ребенка было найдено в местном карьере, засыпанное песком… Предварительно установлено, что с мальчиком произошел несчастный случай», – сказано в сообщении.

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