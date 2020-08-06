Госдепартамент США назвал Россию главным противником в информационной войне

Центр глобального взаимодействия при Госдепартаменте США подготовил доклад об основных элементах российской системы дезинформации и пропаганды.

Глава Госдепартамента Майк Помпео



6-страничный документ содержит множество конкретных примеров, графики и ссылки на публикации в интернете, свидетельствующих о масштабе предпринимаемых Россией шагов в информационной войне с США и Западом в целом.

В докладе говорится, что действия России представляют собой основную угрозу в этой сфере. По данным Центра, российская экосистема дезинформации и пропаганды представляет собой набор официальных, опосредованных и не имеющих определенной принадлежности каналов связи и платформ, которые Россия использует для создания и продвижения ложной информации.

«Экосистема строится на пяти основных столпах: официальные правительственные сообщения, финансируемые государством международные каналы распространения информации, культивирование прокси-структур, использование социальных сетей в качестве оружия и дезинформация с использованием киберсредств. Кремль несет прямую ответственность за развитие этих тактик и платформ в рамках своего подхода к использованию информации в качестве оружия» – говорится в докладе.

В документе уделяется особое внимание тактике использования прокси-структур, которые продвигают прокремлевскую дезинформацию и пропаганду. В их числе упоминаются подконтрольное Службе внешней разведки многоязычное электронное издание «Фонд стратегической культуры», псевдоакадемический ресурс Института востоковедения РАН «Новое восточное обозрение», ориентированный преимущественно на Ближний Восток, Азию и Африку, канадский сайт Global Research, базирующееся в Крыму информагентство «Новостной фронт» («NewsFront»), называющее себя «альтернативным источником информации» для западной аудитории, многоязычный ресурс SouthFront, специализирующийся на военной тематике, ультранационалистский портал «Геополитика.ru» и квазианалитический центр «Катехон», распространяющий антизападную пропаганду на пяти языках.

Как сообщается в докладе, некоторые лица и учреждения, стоящие за этими структурами, получают большую выгоду от явных связей с Кремлем, другие же стремятся сохранить видимость независимости от российских властей, но также сосредоточены на продвижении прокремлевского контента.

Анонсируя публикацию доклада, глава Госдепартамента Майк Помпео пообещал 10 млн долларов за информацию о людях, которые по заданию других государств пытаются вмешиваться в американские выборы. «Программа Госдепа «Вознаграждение за правосудие» предлагает вознаграждение в размере до $10 млн за информацию, позволяющую установить личность или местонахождение любого человека, который, действуя по указанию или под контролем иностранного правительства, вмешивается в выборы в США, участвуя в преступных кибератаках», – сказал Помпео, слова которого также приводятся на сайте Госдепа.

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