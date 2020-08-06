Житель Уэльса покончил с собой из-за песни
55-летний Энтони Уэйн Уолтерс из Южного Уэльса страдал «синдромом последней песни» – это когда мелодия «застревает» в голове.
Наряду с этим синдромом у Уолтерса была диагностирована хроническая бессонница, клиническая депрессия и навязчивый невроз, сообщает издание Daily Star.
О намерении покончить с собой Энтони сообщил в записке, после чего сам обратился в полицию.
Полицейские прибыли на указанное Уолтерсом место, но мужчина отказался разговаривать с ними. Спасти его не удалось.
Уолтерс, который жил с отцом, оставил записку, в которой рассказал о том, как страдал из-за «синдрома последней песни». Он извинился за свои действия и указал информацию о своих счетах и принадлежавшем ему автомобиле.
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