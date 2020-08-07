Минюст США обвинил Коломойского в отмывании миллиардов долларов из Приватбанка
В суд направлено два иска о конфискации недвижимости украинского олигарха, приобретенной за присвоенные деньги.
США обвинили украинского олигарха Игоря Коломойского в хищении миллиардов долларов из Приватбанка и использовании огромного количества компаний для отмывания этих денег в США и во всем мире.
Министерство юстиции США требует конфисковать два объекта коммерческой недвижимости, которые олигарх приобрел якобы на украденные у Приватбанка средства.
Об этом пресс служба Минюста США сообщила в четверг, 6 августа. Отмечается, что также жалоба подана не только на Коломойского, но и на его партнера Геннадия Боголюбова: «Оба получали мошеннические займы и кредитные линии примерно с 2008-го по 2016 год, когда схема была раскрыта, а банк был национализирован Национальным банком Украины».
«Соединенные Штаты направили на рассмотрение суда … две гражданские жалобы о конфискации коммерческих объектов недвижимости в Луисвилле (штат Кентукки) и в Далласе (штат Техас), приобретенных на незаконно присвоенные средства Приватбанка в Украине», – говорится в пресс-релизе.
Речь идет об офисном здании PNC Plaza в Луисвилле и бывшей штаб-квартире компании CompuCom в Далласе.
Как отмечает ведомство, в жалобах утверждается, что часть преступных доходов отмывали с помощью огромного количества банковских счетов подставных компаний, прежде всего в кипрском отделении Приватбанка, и только потом перевели средства в США.
Также министерство указывает на сообщников Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова – Мордехая Корфа и Уриэля Лабери. Вместе они в Майами, штат Флорида, зарегистрировали сеть организаций для легализации и инвестирования средств, незаконно выведенных из Приватбанка.
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