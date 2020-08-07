У директора госпредприятия Строгого «уходит земля из под ног»

Денис Строгий пишет во все государственные структуры связанные с госпредприятиями с целью получить положительную характеристику, чтобы у нового собственника были основания продлить срок действия контракта.

Среди аграриев Харьковской области, всем известный фермер Строгий Денис Александрович, который на сегодняшний день директор ГП «Благодатное» (Харьковская обл., Змиевской район, поселок Благодатное), у которого на праве пользования 5 500 га, оказался в сложной ситуации, так как у него 30.08.2020 истекает срок контракта заключенного с Минагрополитики в 2015 году.

С июня 2020 года собственником предприятия стал Фонд государственного имущества Украины, то есть по истечению срока действия контракта, новый собственник будет принимать решение о перезаключении контракта с Денисом Строгим.

По нашим источникам, Денис Строгий пишет во все государственные структуры связанные с госпредприятиями с целью получить положительную характеристику, чтобы у нового собственника были основания продлить срок действия контракта.

В связи с тем, что на сегодняшний день, в рамках уголовного дела рассматриваются незаконные действия директора ГП «Благодатное», он не может получить желаемую характеристику или рекомендацию.

Очень любопытно, почему же директор так хочет остаться на своей должности, если предприятие с 2017 года по всем отчетам работает в убыток и почему общественность и новый собственник должны верить Денису Строгому, что если у него не вышло развить государственное предприятие за 5 лет пребывание на должности директора, то почему у него должно это получиться после продления контракта.

К примеру за 2019 год в отчетах сказано, что ГП «Благодатное» под руководством Дениса Строгого понесло убытков на 3 873 000, 00 гривен и в связи с этим количество налогов уплаченных в местные и областные бюджеты сократились на 600 000, 00 гривен, благодаря которым власти могли бы помогать людям и развивать район.

Все вышеуказанные события, они не просто так имеют место быть, поскольку, на протяжении последних четырех лет Денис Строгий благополучно разворовывает государство путем занижения урожайности выращиваемых культур и пользуясь услугами аренды с/х техники, закупкой удобрений по завышенным ценам у своего же отца Строгого Александра Федоровича, а после сбора урожая ему же и продает по заниженным ценам.

По соседству с землями ГП «Благодатное» (в радиусе 7-10 км в Гениевке и Занки) работает фермер Строгий Александр Федорович, который является отцом директора Дениса Строгого и он показывает урожайность в три раза выше чем с соседних полей госпредприятия. При всем при этом, земли ГП «Благодатное» обрабатываются с помощью модернизированной техники соседнего хозяйства отца Дениса Строгого, что должно увеличивать урожайность, а не наоборот.

Мы все же смогли раздобыть официальные отчеты ГП «Благодатное», которые свидетельствуют о беспрецедентном грабеже руководством госпредприятия, превышая свои служебные полномочия с целью обогатиться.

Примеры статистики говорят сами за себя.

Пшеница: 2017 год – 36 ц/га (средняя в районе– 49,1 ц/га); 2018 год – 23,1 ц/га (средняя в районе – 35 ц/га); 2019 год – 25 ц/га (средняя в районе 40,4 ц/га).

Подсолнух: 2017 год – 14 ц/га (средняя в районе– 22,8 ц/га); 2018 год – 12,1 ц/га (средняя в районе 27 ц/га); 2019 год – 18 ц/га (средняя в районе 27,4 ц/га).

Уважаемые руководители и уполномоченные лица Фонда государственного имущества Украины настоятельно просим Вас не допустить перезаключения контракта со Строгим Денисом Александровичем, поскольку цифры говорят сами за себя и у директора госпредприятия явно выраженные намерения личного обогащения, а не развивать район и помогать жителям района из вырученных средств и уплаченных налогов предприятием.