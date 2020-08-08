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08:13 08 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Индии при приземлении развалился самолет

По данным полиции, в результате жесткой посадки самолета авиакомпании Air India на юге страны погибли 16 человек, пострадали еще 123.

Катастрофа произошла во время спецрейса, перевозивший эвакуированных, которые не могли вернуться в Индию из-за коронавируса. Самолет Boeing 737-800 летел из Дубая.

Лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на несколько частей. Особенно пострадала кабина пилотов.

На борту самолета находился 191 пассажир.

Старший офицер полиции штата Керала подтвердил, что один из погибших – пилот. По его словам, 15 пострадавших находятся в критическом состоянии.

Спасательная операция завершена

Источник:
Тэги: Индия, авиакатастрофа

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