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23:42 08 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В России от коронавируса умерли два архиерея РПЦ

В России от COVID-19 умерли два высокопоставленных иерарха РПЦ. Митрополиту Исидору и архимандриту Герману было по 79 лет.

В России от COVID-19 умерли два высокопоставленных архиерея Русской православной церкви – митрополит Исидор (Кириченко) и архимандрит Герман (Чесноков).

Председатель Высшего общецерковного суда РПЦ митрополит Исидор (Кириченко) умер в возрасте 79 лет.

Исидор 33 года был главным архиереем Кубани. В советское время занимал должность епископа Архангельского и Холмогорского.

Самый известный экзорцист РПЦ архимандрит Герман (Чесноков) служил в крупнейшем монастыре РПЦ – Троице-Сергиевой лавре. Ему также было 79 лет.

Герман находился в тяжелом состоянии уже в мае, был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

За период пандемии в лавре умерли от коронавирусной инфекции пять архимандритов, три игумены, иеромонах и два иеродиаконы.

Напомним, в апреле от коронавируса умер 54-летний архиерей РПЦ, епископ Железногорский и Льговский Вениамин.

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Тэги: РПЦ, коронавирус

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