В России от коронавируса умерли два архиерея РПЦ
В России от COVID-19 умерли два высокопоставленных иерарха РПЦ. Митрополиту Исидору и архимандриту Герману было по 79 лет.
В России от COVID-19 умерли два высокопоставленных архиерея Русской православной церкви – митрополит Исидор (Кириченко) и архимандрит Герман (Чесноков).
Председатель Высшего общецерковного суда РПЦ митрополит Исидор (Кириченко) умер в возрасте 79 лет.
Исидор 33 года был главным архиереем Кубани. В советское время занимал должность епископа Архангельского и Холмогорского.
Самый известный экзорцист РПЦ архимандрит Герман (Чесноков) служил в крупнейшем монастыре РПЦ – Троице-Сергиевой лавре. Ему также было 79 лет.
Герман находился в тяжелом состоянии уже в мае, был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
За период пандемии в лавре умерли от коронавирусной инфекции пять архимандритов, три игумены, иеромонах и два иеродиаконы.
Напомним, в апреле от коронавируса умер 54-летний архиерей РПЦ, епископ Железногорский и Льговский Вениамин.
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