В минздраве объяснили рост заболеваемости COVID-19

Увеличение числа случаев коронавируса в Украине обусловлено не только увеличением количества тестов, говорит министр.

Увеличение числа выявляемых случаев коронавируса обусловлено не только тем, что проводится больше тестов, так как параллельно с этим растет и количество госпитализаций. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге в понедельник, 10 августа.

«У нас в стране очень много экспертов, которые говорят, что «вы существенно увеличили количество тестирований – и в связи с этим растет количество людей, у которых подтверждается COVID-19, а в принципе ничего страшного нет». Это не так. Мы увеличили количество тестирований с 200 тестов в день в начале апреля до более 15 тысяч в день сейчас. Мы и дальше будем увеличивать количество тестирований, потому что это – реальная картина. Но кроме выявления больных COVID-19 у нас увеличивается количество людей, которые госпитализируются, – людей, которым нужна медицинская помощь в условиях стационара. И это очень тревожный сигнал», – сказал Степанов.

Он добавил, что в больницах второй волны, которые уже начинают разворачивать в некоторых регионах, предусмотрено 10 237 коек для госпитализации больных COVID-19. Эти больницы «второй волны» имеют 851 реанимационную койку и 1 442 аппарата искусственной вентиляции легких.

За четыре месяца было установлено дополнительно 800 аппаратов ИВЛ, к койкам в больницах продолжают подводить кислород – местным властям поручено увеличивать количество коек с подведенным кислородом. Также власти увеличивают закупки из госбюджета средств индивидуальной защиты для больниц: респираторов, перчаток, масок.

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