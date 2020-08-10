В Крыму антирекорд по нововыявленным случаям COVID-19
С начала года на полуострове зафиксировали более 1500 случае коронавируса. 17 пациентов умерли.
В Крыму впервые с начала пандемии зафиксировали больше 40 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил «глава Крыма» Сергей Аксенов в ВКонтакте 10 августа.
Так, за воскресенье, 9 августа, в регионе выявили 48 случаев COVID-19.
«17 из них (случаев инфицирования – ред.) выявлены при обращении за медицинской помощью, 28 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, три – при скрининге здоровых лиц», – написал Аксенов.
Минздрав Крыма объявил срочный набор врачей и медсестер для работы с зараженными коронавирусом в Симферополе. Как сообщается на сайте «республиканского правительства», требуются медики «любой специальности».
За весь период пандемии в Крыму выявлено 1517 COVID-положительных. 17 пациентов умерли, 1054 выписаны с выздоровлением.
Ранее максимальный для Крыма показатель суточного прироста был зарегистрирован 5 августа – 39 инфицированных.
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