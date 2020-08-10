Райкконен побил рекорд Шумахера в Формуле-1

Накануне прошел пятый этап нынешнего сезона – Гран-при 70-летия. По итогам гонки финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен установил новое достижение.

Райкконен установил новое достижение по количеству пройденных кругов в Формуле-1. Совокупно Райкконен проехал 16845 кругов, побив рекорд легендарного семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, который проехал на 20 кругов меньше – 16825.

У финна есть хорошие шансы увеличить свой отрыв. Контракт чемпиона мира в Формуле-1 2007 года со швейцарской командой истекает в конце 2020 года.

Текущий сезон для Кими уже 18-й в рамках Формулы-1, а в октябре на Гран-при в немецком Нюрбурге финн может повторить рекорд по количеству проведенных гонок бразильца Рубенса Баррикелло (322).

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