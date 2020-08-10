США возобновили выдачу виз студентам из Украины
Посольство США в Украине возобновило предоставление неиммиграционных визовых услуг в ограниченном объеме – только для студентов.
Мы восстановим предоставление услуг по получению других типов виз, только у нас появится такая возможность», – говорится в сообщении посольства США.
По информации Министерства иностранных дел Украины, США – одна из 39 стран, въезд в которые разрешен украинцам, в том числе с туристической целью. Ограничение введено для тех, кто в течение последних 14 дней находился, в том числе транзитом, на территории любой из 26 стран-членов Шенгенского соглашения, Великобритании, Ирландии, Бразилии, Китая или Ирана.
Напомним, в начале июля в Иммиграционной и таможенной службе США (ICE) объявили, что иностранным студентам, получающим высшее образование в США, придется покинуть страну, если их университеты из-за пандемии COVID-19 перейдут исключительно на онлайн-обучение.
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