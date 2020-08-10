Белорусские священники устроили флешмоб «Фальсификация – грех!»

Более 30 священников и диаконов Белорусского экзархата РПЦ присоединились к флешмобу против фальсификаций на выборах президента Беларуси.

Начал флешмоб диакон из Гродно Дмитрий Павлюкевич, который создал плакат, с помощью цитат из Библии объясняя, почему православным нужно выступить против фальсификаций, унижения личности и давления.

К флешмобу присоединились священники Александр Кухта, Александр Шрамко, Евгений Громыко (Минск), Владимир Дробышевский, Алексей Митрофанов (Гомель), Андрей Яворцы, Николай Гайдук (Гродно), Вячеслав Шафаренко (Заславль), Владимир Каминский (Лида), Георгий Мартишевський (Рогачев), Сергей Кярко (Борисов), Виталий Равинський (Малоритский район) и другие.

Ранее католический активист Артем Ткачук вместе с соратниками запустил информационную кампанию «Фальсификация – тяжелый грех». Цель кампании – напомнить верующим, что нечестность при подсчете голосов нарушает и светские, и религиозные законы.

Тэги: фальсификации, священники, грех