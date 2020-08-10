Медведчук поздравил Лукашенко с победой на выборах

Обращение обнародованное на сайте партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», лидером которой является Виктор Медведчук.

«Уважаемый Александр Григорьевич! Поздравляю Вас с успешным завершением избирательной кампании и убедительной победой, – говорится в обращении. – Граждане Республики Беларусь подтвердили, что Вы остаетесь неоспоримым лидером в своем государстве. Как человек, который знаком с Вами долгие годы и относится к Вам с огромным уважением, считаю, что это лидерство основано на феноменальном трудолюбии, ответственности и готовности защищать свою страну и своих граждан. Как бы к этому ни относились Ваши оппоненты, это настоящая последовательная и принципиальная мужская позиция. Ваш вклад в урегулирование конфликта на Востоке Украины неоценим, и я уверен, что Вы продолжите делать все для установления мира на Донбассе и дальнейшего развития белорусско-украинских отношений».

Президент Украины Владимир Зеленский пока не поздравлял Лукашенко, а призвал Беларусь отказаться от уличного насилия и вести общественный диалог.

Тэги: Виктор Медведчук, выборы президента, Александр Лукашенко