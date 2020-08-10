НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Политика
16:51 10 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Медведчук поздравил Лукашенко с победой на выборах

Обращение обнародованное на сайте партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», лидером которой является Виктор Медведчук.

«Уважаемый Александр Григорьевич! Поздравляю Вас с успешным завершением избирательной кампании и убедительной победой, – говорится в обращении. – Граждане Республики Беларусь подтвердили, что Вы остаетесь неоспоримым лидером в своем государстве. Как человек, который знаком с Вами долгие годы и относится к Вам с огромным уважением, считаю, что это лидерство основано на феноменальном трудолюбии, ответственности и готовности защищать свою страну и своих граждан. Как бы к этому ни относились Ваши оппоненты, это настоящая последовательная и принципиальная мужская позиция. Ваш вклад в урегулирование конфликта на Востоке Украины неоценим, и я уверен, что Вы продолжите делать все для установления мира на Донбассе и дальнейшего развития белорусско-украинских отношений».

Президент Украины Владимир Зеленский пока не поздравлял Лукашенко, а призвал Беларусь отказаться от уличного насилия и вести общественный диалог.

Источник:
Тэги: Виктор Медведчук, выборы президента, Александр Лукашенко

Новости по теме

Сегодня белорусы в шестой раз избирают Лукашенко президентом

В Беларуси проходят президентские выборы. Александр Лукашенко, который бессменно руководит страной с 1994 года, баллотируется на шестой срок.

Стало известно, сколько белорусов будет голосовать за Лукашенко

Основатель компании Tazeros Global Systems Артур Хачуян рассчитал рейтинг действующего президента республики.

Лукашенко рассказал, кто победит на выборах президента Украины

Президент Беларуси считает, что Петр Порошенко победит на выборах президент Украины. Об этом он заявил на пресс-конференции в Минске.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты