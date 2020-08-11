В матче чемпионата Бельгии украинский легионер получил травму пениса

Защитник клуба «Гент» Игорь Пластун пострадал в матче первого тура с «Сент-Трюйденом» из-за столкновения с вратарем.

На 63-й минуте вратарь «Гента» Томас Камински врезался коленом в пах Пластуна и нанес ему травму, которая потребовала срочной замены и наложения пострадавшему швов за пределами поля.

Украинец забил единственный мяч «Гента» этом матче, отличившись в конце первого тайма. Тем не менее, его команда проиграла – 1:2.

Игорь Пластун перешел в «Гент» летом 2018 года из «Лудогорца» за 3 миллиона евро.

В минувшем сезоне 29-летний защитник принял участие в 28 матчах чемпионата Бельгии, в которых стал автором двух забитых мячей.

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