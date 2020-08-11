НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Спорт
05:47 11 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В матче чемпионата Бельгии украинский легионер получил травму пениса

Защитник клуба «Гент» Игорь Пластун пострадал в матче первого тура с «Сент-Трюйденом» из-за столкновения с вратарем.

На 63-й минуте вратарь «Гента» Томас Камински врезался коленом в пах Пластуна и нанес ему травму, которая потребовала срочной замены и наложения пострадавшему швов за пределами поля.

Украинец забил единственный мяч «Гента» этом матче, отличившись в конце первого тайма. Тем не менее, его команда проиграла – 1:2.

Игорь Пластун перешел в «Гент» летом 2018 года из «Лудогорца» за 3 миллиона евро.

В минувшем сезоне 29-летний защитник принял участие в 28 матчах чемпионата Бельгии, в которых стал автором двух забитых мячей.

Источник:
Тэги: футбол, Бельгия, пенис

Новости по теме

Французского футболиста дисквалифицировали за укус соперника за пенис

Курьезный инцидент произошел в Тервилле – городе в двухстах километрах от Парижа. 17 ноября местный клуб принимал «Сётриш». И хотя матч завершился вничью – 1:1…

Полузащитник сборной Украины может стать лучшим футболистом Бельгии

Полузащитник «Генка» и сборной Украины Руслан Малиновский претендует на звание лучшего игрока сезона в чемпионате Бельгии.

Украинца признали лучшим футболистом месяца в Бельгии

Украинский легионер «Генка» Руслан Малиновский признан лучшим игроком августа в чемпионате Бельгии.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты