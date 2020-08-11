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08:08 11 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Трамп хочет пригласить Путина на саммит «Большой семерки»

Президент США Дональд Трамп заявил, что не прочь пригласить российского лидера Владимира Путина на саммит «Большой семерки».

Как отметил президент США, из-за пандемии коронавируса он заинтересован провести саммит «Большой семерки» после президентских выборов в США, которые запланированы на 3 ноября, сообщает CNN.

Приглашения лидерам стран еще пока не отправлялись.

«Мы ведем с ними переговоры», – сказал Трамп.

А президента России он бы на саммит пригласил.

«Я бы конечно пригласил его на встречу. Я думаю, что он важный фактор», – сказал Трамп.

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Тэги: Путин, Трамп, саммит Большой семерки

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