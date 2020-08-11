Трамп хочет пригласить Путина на саммит «Большой семерки»
Президент США Дональд Трамп заявил, что не прочь пригласить российского лидера Владимира Путина на саммит «Большой семерки».
Как отметил президент США, из-за пандемии коронавируса он заинтересован провести саммит «Большой семерки» после президентских выборов в США, которые запланированы на 3 ноября, сообщает CNN.
Приглашения лидерам стран еще пока не отправлялись.
«Мы ведем с ними переговоры», – сказал Трамп.
А президента России он бы на саммит пригласил.
«Я бы конечно пригласил его на встречу. Я думаю, что он важный фактор», – сказал Трамп.
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Саммит должен пройти в сентябре или позже, точные даты пока не названы. Планировалось провести его в июне в резиденции Кэмп-Дэвид.
Журналист Питер Берген рассказал о реакции президента США Дональда Трампа на пропущенный звонок от российского лидера Владимира Путина.
Президент России и лидер Северной Кореи представляют меньшую угрозу миру. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на социологический институт YouGov.