НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
13:33 11 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В сети появилось видео, на котором Тихановская призывает протестующих расходится

Женища записала уже второе видеообращение за день. На этот раз она призвала протестующих не противостоять милиции и не выходить площади.

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская во вторник, 11 августа, записала новое видеообращение, в котором призвала соотечественников прекратить протесты и расходиться по домах.

В видеоролике женщина зачитывает текст, в котором призывает не противостоять милиции.

«Белорусы! Я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности», – сказала Тихановская.

Она также поблагодарила соотечественников, которые поддержали ее на выборах и призвала их беречь себя и своих близких.

Источник:
Тэги: беларусь, протесты, тихановская, видеообразение

Новости по теме

Интернет компании создали карту протестов и блокируют цензуру в Беларуси

Интернет-компании отреагировали на события в Беларуси, где начались масштабные народные протесты.

В Беларуси силовики избили российских журналистов

Во время протестов по итогам президентских выборов задержали несколько российских журналистов, местонахождение некоторых неизвестно.

МВД Беларуси заявило о трех тысячах задержанных

Около тысячи протестующих задержали в Минске. По данным МВД, пострадали 50 гражданских и 39 правоохранителей.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты