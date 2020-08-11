В сети появилось видео, на котором Тихановская призывает протестующих расходится

Женища записала уже второе видеообращение за день. На этот раз она призвала протестующих не противостоять милиции и не выходить площади.

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская во вторник, 11 августа, записала новое видеообращение, в котором призвала соотечественников прекратить протесты и расходиться по домах.

В видеоролике женщина зачитывает текст, в котором призывает не противостоять милиции.

«Белорусы! Я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности», – сказала Тихановская.

Она также поблагодарила соотечественников, которые поддержали ее на выборах и призвала их беречь себя и своих близких.

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