В сети появилось видео, на котором Тихановская призывает протестующих расходится
Женища записала уже второе видеообращение за день. На этот раз она призвала протестующих не противостоять милиции и не выходить площади.
Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская во вторник, 11 августа, записала новое видеообращение, в котором призвала соотечественников прекратить протесты и расходиться по домах.
В видеоролике женщина зачитывает текст, в котором призывает не противостоять милиции.
«Белорусы! Я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности», – сказала Тихановская.
Она также поблагодарила соотечественников, которые поддержали ее на выборах и призвала их беречь себя и своих близких.
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