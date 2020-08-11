Богдан подтвердил поджег его авто

Богдан расценил поджог его Тесла S как угрозу от власти. Обещает виновных «вывести на чистую воду».

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан подтвердил информацию о поджоге его электромобиля Tesla в Киеве.

«Сегодня ночью неизвестный поджег мой любимый и задекларированный автомобиль – Тесла S))) Хотя потеря тяжелая (автомобиль сгорел дотла), но я не воспринимаю это близко к сердцу. Конечно всех волнует вопрос кто это сделал и почему?» – написал он в Facebook.

Произошедшее он расценил как угрозу от власти.

«Поскольку это лишь один момент в ряду уголовных дел против меня и моих друзей и чернушных волн в СМИ, я расцениваю это, как угрозу от власти. Кроме того, прослеживается определенный символизм – ровно полгода с тех пор как я счастливым уволился с должности руководителя Офиса президента. Я понимаю, что заказчик этого преступления имеет определенный криминальный опыт, а его соучастники сидят в высоких властных кабинетах, однако дорогие, кризисные истории – моя работа. Перевожу – это Вы сейчас хлопнули керасинчику в кастрик)))», – пишет юрист.

Богдан пообещал «вывести на чистую воду» виновных и «обеспечить Вас комфортными условиями отбывания наказания (о комфортных – не обещаю)».

Как сообщалось, автомобиль Tesla в ночь на 11 августа подожгли во дворе дома на улице Юности. Момент поджога сняли камеры видеонаблюдения.

Тэги: авто, поджог, богдан