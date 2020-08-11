В Беларуси приостановили футбольный чемпионат из-за протестов
Как минимум два матча чемпионата по футболу перенесены на неопределенный срок по причине волнений в стране.
Речь идет об играх «Минск» – «Славия» и «Динамо» (Брест) – «Слуцк», которые были запланированы на 12 августа.
Причем, вторая встреча 17-го тура чемпионата страны переносится уже во второй раз. Ранее игру отложили из-за того, что в «Динамо» случилась вспышка коронавируса, и большая часть команды не могла выйти на поле.
Новые даты игр пока не определены.
Также перенесен поединок дублирующих составов брестского «Динамо» и «Слуцка».
Под вопросом пятничная встреча минского «Динамо» и «Смолевичей».
Непонятно, как поступят с субботними поединками 1/16 финала Кубка Беларуси «Гомель» – «Шахтер» и «Нафтан» – «Городея».
Перенос связан с уличными акциями протеста, которые сейчас проходят в Минске и других городах. Участники акций считают, что результат выборов президента страны был сфальсифицирован в пользу действующего главы государства Александра Лукашенко.
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