В Беларуси приостановили футбольный чемпионат из-за протестов

Как минимум два матча чемпионата по футболу перенесены на неопределенный срок по причине волнений в стране.

Речь идет об играх «Минск» – «Славия» и «Динамо» (Брест) – «Слуцк», которые были запланированы на 12 августа.

Причем, вторая встреча 17-го тура чемпионата страны переносится уже во второй раз. Ранее игру отложили из-за того, что в «Динамо» случилась вспышка коронавируса, и большая часть команды не могла выйти на поле.

Новые даты игр пока не определены.

Также перенесен поединок дублирующих составов брестского «Динамо» и «Слуцка».

Под вопросом пятничная встреча минского «Динамо» и «Смолевичей».

Непонятно, как поступят с субботними поединками 1/16 финала Кубка Беларуси «Гомель» – «Шахтер» и «Нафтан» – «Городея».

Перенос связан с уличными акциями протеста, которые сейчас проходят в Минске и других городах. Участники акций считают, что результат выборов президента страны был сфальсифицирован в пользу действующего главы государства Александра Лукашенко.

Тэги: футбол, Республика Беларусь