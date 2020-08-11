Форвард «Интера» установил рекорд Лиги Европы

Миланский «Интер» обыграл леверкузенский «Байер» (2:1) и стал первым полуфиналистом Лиги Европы. Победный гол – на счету Ромелу Лукаку.

Таким образом, бельгиец установил своеобразный рекорд в Лиге Европы – 27-летний форвард поражает ворота соперников девять матчей подряд в этом турнире.

Начал Ромелу свою голевую кампанию в еврокубке еще в 2014 году, выступая за «Эвертон». В последующие годы, защищая цвета «Манчестер Юнайтед» и «Интера», он огорчал голкиперов «Вольфсбурга», «Янг Бойз», «Динамо» (Киев), «Лудогорца», «Хетафе» и, наконец, «Байера».

Лукаку превзошел достижение легендарного игрока «Ньюкасла» Алана Ширера, которое англичанин установил в 2005 году в турнире под названием Кубок УЕФА.

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