Бывший чемпион мира из Беларуси поддержал протестующих

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе по версии IBF Иван Баранчик поддержал протестующих белорусов.

Свое мнение спортсмен выразил в Instagram, снабдив пост фотографиями с улиц Минска.

«Жыве Беларусь. Белорусы – это самые добрые, миролюбивые, понимающие и спокойные люди, которых вы можете встретить. Но они устали молчать. Посмотрите на людей на улицах: у них в руках нет оружия. Они не хотят войны. Они хотят быть услышанными. Они молчали на протяжении 26 лет», – написал 27-летний боксер.

«Интернет отключен по всей стране уже два дня, никто не может связаться со своими родными. Белорусы, находящиеся в Белоруссии сейчас, вы сделаете это. Вы сильные», – добавил уроженец Хабаровского края.

Тэги: бокс, протесты, Республика Беларусь