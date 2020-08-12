Белорусская оппозиция создает правительство в изгнании

Она также будет добиваться повторения венесуэльского сценария – то есть признания мировым сообществом легитимным президентом Светланы Тихановской.

«Мы обращаемся к международному сообществу. Мы призвали созвать конференцию, саммит Евросоюза, с приглашением туда всех заинтересованных, прежде всего, конечно, соседей Белоруссии. Там мы представим документы о фальсификациях, о том, как проходил избирательный процесс. Страны смогут принять решение о том, соответствовал ли процесс выборов в Белоруссии каким-то элементарным нормам и кто в результате стал победителем этих выборов», – сказал изданию «Коммерсант» незарегистрированный кандидат в президенты Валерий Цепкало.

Он отметил, что оппозиционеры намерены сформировать «Конгресс национального спасения», который по сути станет правительством в изгнании.

«Мы будем формировать экономический блок, силовой блок… У нас есть много людей из силовых органов, которые пошли за нами в соответствии с совестью и законом. Посмотрим, возможно, «Конгресс» постепенно переродится именно в будущее правительство Белоруссии, которое проведет свободные демократические выборы», – сказал он в интервью.

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