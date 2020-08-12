Футболист «Шахтера» установил рекорд Лиги Европы

32-летний бразилец Тайсон установил рекорд ЛЕ, забив мяч в семи разных сезонах. По этому показателю Тайсон вышел в единоличные лидеры.

Накануне »Шахтер» блестяще прошел стадию четвертьфинала Лиги Европы, разгромив »Базель» – 4:1. Один из голов – на счету хавбека Тайсона.

Таким образом, 32-летний бразилец установил рекорд ЛЕ, забив мяч в семи разных сезонах.

Стартовала рекордная серия Тайсона в сезоне 2010/11, когда он выступал за «Металлист», цвета которого бразилец защищал с 2010 по 2013 год.

По этому показателю Тайсон вышел в единоличные лидеры, опередив Джермейна Ленса, Александра Ляказетта и Ари, забивавших в шести различных розыгрышах Лиги Европы.

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